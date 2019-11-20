Видео: после ДТП около "Новочеркасской" увезли пострадавшего

На пересечении улицы Стахановцев и Заневского проспекта произошла авария, кому-то потребовалась медицинская помощь. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.
Инцидент с участием трех транспортных средств случился в 20 часов 20 ноября.
На место прибыли сотрудники "скорой помощи", они забрали с собой одного пострадавшего.
Также авария заблокировала движение трамваев. По данным сервиса "Яндекс. Карты" в сторону метро "Новочеркасская" от моста Александра Невского образовалась пробка.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что автобус стал случайным участником ДТП на Славы.
Видео: Piter.TV
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