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Видео: после ДТП около "Новочеркасской" увезли пострадавшего

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Авария произошла на трамвайных путях.

На пересечении улицы Стахановцев и Заневского проспекта произошла авария, кому-то потребовалась медицинская помощь. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Инцидент с участием трех транспортных средств случился в 20 часов 20 ноября. 

На место прибыли сотрудники "скорой помощи", они забрали с собой одного пострадавшего.

Также авария заблокировала движение трамваев. По данным сервиса "Яндекс. Карты" в сторону метро "Новочеркасская" от моста Александра Невского образовалась пробка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что автобус стал случайным участником ДТП на Славы.

Видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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