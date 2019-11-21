На Науки столкнулись автобус и две иномарки

Водитель "Инфинити" получил тяжелые травмы.

В Калининском районе Петербурга вечером 20 ноября произошла автомобильная авария, в которой пострадали люди. По данным от ГИБДД, на проспекте науки около дома 50 корпус 2 столкнулись две иномарки и автобус. Сведения о ДТП поступили приблизительно в 23:20.

За рублем "Инфинити" находился мужчина 1978-го года рождения. "Пежо" управлял петербуржец 1987-го года рождения. Третьим участником аварии стал автобус "МАЗ", шофером которого был мужчина 1964-го года рождения. Общественный транспорт ехал без пассажиров. После удара "Инфинити" отлетело на опору освещения. Пострадавший водитель получит тяжелые травмы. Его госпитализировали. Проводится проверка.

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Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Настя Алексеева

