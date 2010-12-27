Стали известны самые востребованные причалы в Петербурге

Швартовок стало на 1 тыс. меньше, чем в 2018 году.

Причалы у Адмиралтейства и Медного всадника стали самыми популярными в Петербурге. Комитет по транспорту подвел итоги сезона навигации, сообщила пресс-служба ведомства.

Всего в 2019 году в Северной столице функционировали 18 городских причалов в рамках проекта "Городские причалы Санкт-Петербурга". Количество швартовок по сравнению с прошлым годом уменьшилось за 1 тыс. и составило 26 тыс. В пресс-службе снижение показателя объяснили сезонными организационными мероприятиями.

Наиболее востребованным стал причал у Адмиралтейства - почти 9 тыс. швартовок. Также в топ попала остановка для водного транспорта у Медного всадника, на Петровской набережной и у Петропавловской крепости.

Фото: пресс-служба Единого центра водного туризма