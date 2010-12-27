Жители Колпино пожаловались на аммиачную вонь

Запах стоит в округе со вчерашнего дня.

Жители Колпино второй день жалуются на неприятный запах. Петербуржцы возмущаются в соцсетях едким "ароматом", похожим на аммиак.

В Колпино со вчерашнего дня стоит очень неприятный запах. Ребенку чуть не стало плохо – Мария Лапенкова

Жуткая вонь вчера была в но новом районе, мне самой чуть плохо не стало, тоже не поняла, что за запах. – Диана Мячина

В администрации района ответили, откуда взялось неприятное амбре. Как выяснилось, соседствующее с районом сельскохозяйственное общество "Племенное хозяйство имени Тельмана" удобряет почву. Полезные, пусть и дурнопахнущие подкормки с куриным пометом и навозом необходимы ячменю, райграсу, фестулолиуму. Совхоз еще летом согласовал с администрацией Колпино работы по внесению удобрений. Все это помог оформить департамент Росприроднадзора по СЗФО, поэтому незаконными действия совхозников не являются.

К сожалению, в Российской Федерации запахи не нормируются. Поэтому нет оснований не допускать наличие сильных и неприятных запахов, которые не оказывают отрицательного влияния на состояние окружающей среды и здоровье граждан. И их наличие не является нарушением природоохранного законодательства, так как по результатам лабораторных исследований в атмосферном воздухе вредных химических веществ не обнаружено. Хотя, это нарушает условия комфортного проживания граждан. С другой стороны, внесение природных удобрений более экологичнее, чем удобрение почвы на основе иных химических веществ. – отметили в администрации.

Колпинцам придется терпеть запахи удобрений до конца месяца: именно к этому времени сельскохозяйственные работы планируют завершить.

С более приятными запахами столкнулись археологи в Ленобласти: они нашли личные вещи солдат вермахта, среди которых был старинный парфюм.

Фото: pixabay