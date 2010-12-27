Петербуржцы атаковали МЧС жалобами на вонь в городе

В ведомство поступила 21 заявка о едком запахе.

Петербуржцы атаковали МЧС жалобами на химическую вонь в городе. В ведомство поступила 21 заявка о едком запахе. Об этом пишет "Фонтанка".

Труднее всего, судя по жалобам, дышалось во Фрунзенском районе. Оттуда поступило 15 заявок. Еще шесть – от жителей Невского района. В пятницу, 22 ноября, география расширилась, звонки начали поступать также из Колпинского и Петроградского районов. Количество вызовов за 22 ноября пока не подсчитали, но, похоже, жалоб не меньше, чем днем ранее.

В МЧС уточнили, что отрабатывают заявки совместно с районными администрациями, комитетом по природопользованию, Роспотребнадзором и Водоканалом. Задействована химико-радиометрическая лаборатория. Одной из причин неприятного запаха назвали слив пахучих химикатов в канализацию.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор не нашел нарушений норм в испорченном воздухе Купчино.

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