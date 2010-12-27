Роспотребнадзор не нашел нарушений норм в испорченном воздухе Купчино

Пробы воздуха не обнаружили концентрацию загрязняющих веществ.

На волне массовых жалоб жителей Купчино на едкий химический запах, который стоит в воздухе со вчерашнего дня, Роспотребнадзор провел анализ атмосферного воздуха на содержание пахучих загрязняющих веществ. Об этом сообщается на официальном сайте управления.

Пробы воздуха специалисты сделали на территории Филатовского сквера и на улице Бухарестской, где располагается медицинское учреждение, откуда многим петербуржцам пришлось забрать своих детей из-за вони.

Результаты исследований не выявили превышения гигиенических нормативов, но управление продолжит следить за ситуацией.

По результатам лабораторных исследований концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы.

Ранее администрация Фрунзенского района выехала с проверкой в места скопления вони.

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