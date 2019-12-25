В Ленобласти Александр Дрозденко призвал устранить нарушения правил мобилизации

Глава региона дал поручение в субботу на расширенном заседании мобилизационной комиссии.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко призвал руководителей районных администраций и военкоматов оперативно устранить нарушения инструкций министра обороны. Он потребовал внимательно изучить требования федеральных законов и нормативных актов, устанавливающих правила частичной мобилизации. Об этом сообщили в администрации региона.

Глава Ленобласти дал поручение в субботу на расширенном заседании мобилизационной комиссии. Губернатор отметил, что регион возьмет на контроль мобилизованные подразделения и обеспечит содержание.

Напомним, что призывную комиссию по частичной мобилизации возглавил глава Ленобласти Александр Дрозденко. Заместителем комиссии стал вице-губернатор по безопасности, генерал-майор полиции Михаил Ильин.

Ранее на Piter.tv: начала работать горячая линия для студентов по вопросам о частичной мобилизации.

Фото: Правительство Ленобласти