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В Ленобласти Александр Дрозденко призвал устранить нарушения правил мобилизации
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В Ленобласти Александр Дрозденко призвал устранить нарушения правил мобилизации

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Глава региона дал поручение в субботу на расширенном заседании мобилизационной комиссии.

Губернатор  Ленобласти Александр Дрозденко призвал руководителей районных администраций и военкоматов оперативно устранить нарушения инструкций министра обороны. Он потребовал внимательно изучить требования федеральных законов и нормативных актов, устанавливающих правила частичной мобилизации. Об этом сообщили в администрации региона.

Глава Ленобласти дал поручение в субботу на расширенном заседании мобилизационной комиссии. Губернатор отметил, что регион возьмет на контроль мобилизованные подразделения и обеспечит содержание.

Напомним, что призывную комиссию по частичной мобилизации возглавил глава Ленобласти Александр Дрозденко.  Заместителем комиссии стал вице-губернатор по безопасности, генерал-майор полиции Михаил Ильин.

Ранее на Piter.tv: начала работать горячая линия для студентов по вопросам о частичной мобилизации.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: военкоматы, дрозденко, ленобласть, частичная мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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