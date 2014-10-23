В Ленобласти комиссия по мобилизация начала работу

Заместителем комиссии стал вице-губернатор по безопасности, генерал-майор полиции Михаил Ильин.

Призывную комиссию по частичной мобилизации возглавил глава Ленобласти Александр Дрозденко. Об этом 21 сентября пишет "Деловой Петербург".

По данным пресс-службы администрации района, заместителем комиссии стал вице-губернатор по безопасности, генерал-майор полиции Михаил Ильин. Формально губернатор возглавляет комиссию с 2012 года, момента избрания. Призывная комиссия Ленобласти начала сверку списков в рамках частичной мобилизации по указу президента России.

Напомним, что президент РФ обратился к нации утром 21 сентября в 09:00 по московскому времени. Кульминацией обращения стало объявление о частичной мобилизации населения. Указ уже подписан президентом, и вскоре был опубликован на сайте Кремля. На словах Путин сказал, что призыву на военную службу подлежат только граждане, которые на данный момент находятся в запасе, и те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, "имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт". Piter.tv собрал основную информацию о том, что известно после частичного объявления о мобилизации в России.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко