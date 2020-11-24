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У двух органов власти Петербурга новые врио председателя
Сегодня, 9:07
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У двух органов власти Петербурга новые врио председателя

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Главу комитета территориального развития переводят в администрацию Пушкинского района.

Губернатор Петербурга назначил нового временно исполняющего обязанности администрации Пушкинского района. Им стал Андрей Чапуров.

Ранее за администрацию временно отвечала Вера Семенова. Чапуров был председателем комитета территориального развития. В связи с его переходом в другой исполнительный орган в ведомстве также произошли перестановки. Теперь обязанности глав Комитета будет исполнять Елена Кудрявцева. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что вице-губернатор Борис Пиотровский получил новые полномочия., а глава комитета по транспорту Кирилл Поляков стал вице-губернатором. 

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб

Теги: органы власти, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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