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ЗакС Петербурга согласовал кандидатуру Кирилла Полякова на пост вице-губернатора
Сегодня, 11:57
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ЗакС Петербурга согласовал кандидатуру Кирилла Полякова на пост вице-губернатора

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На данный момент он возглавляет комитет по транспорту.

Кандидатуру Кирилла Полякова согласовали на пост вице-губернатора Петербурга, отвечающего за транспортную и инвестиционную сферу. "За" проголосовали 47 депутатов, 1 воздержался, 1 был против.

Парламентарии решили провести голосование без выведения имен на табло. 

Документ о назначении на должность предстоит подписать губернатору. Александр Беглов также выступил на пленарном заседании и поблагодарил депутатов за совместную эффективную работу. 

Поляков будет отвечать за деятельность комитета по инвестициям, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, а также комитета по транспорту. Депутат Михаил Амосов обратил внимание на то, что в зону ответственности Полякова не войдет курирование работы комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Напомним, место освободилось после ухода Максима Соколова. 

Фото: ВКонтакте / Кирилл Поляков

Теги: вице-губернатор, кирилл поляков, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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