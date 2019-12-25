ЗакС Петербурга согласовал кандидатуру Кирилла Полякова на пост вице-губернатора

На данный момент он возглавляет комитет по транспорту.

Кандидатуру Кирилла Полякова согласовали на пост вице-губернатора Петербурга, отвечающего за транспортную и инвестиционную сферу. "За" проголосовали 47 депутатов, 1 воздержался, 1 был против.

Парламентарии решили провести голосование без выведения имен на табло.

Документ о назначении на должность предстоит подписать губернатору. Александр Беглов также выступил на пленарном заседании и поблагодарил депутатов за совместную эффективную работу.

Поляков будет отвечать за деятельность комитета по инвестициям, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, а также комитета по транспорту. Депутат Михаил Амосов обратил внимание на то, что в зону ответственности Полякова не войдет курирование работы комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Напомним, место освободилось после ухода Максима Соколова.

Фото: ВКонтакте / Кирилл Поляков