Бывший вице-губернатор Петербурга Максим Соколов рассказал о планах во главе АвтоВАЗа

Он заявил, что инвестиционно-транспортное направление, туристический и промышленный блоки имеют запас прочности на ближайшую перспективу.

Президент и генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о работе в качестве посту вице-губернатора Петербурга, а также о планах на посту руководителя автомобилестроительной компании. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Соколов занимал пост вице-губернатора города с 2019 года. Он рассказал, что два с половиной года были нелёгкими, однако он "на протяжении всей деятельности на посту вице-губернатора чувствовал надёжное плечо коллег". При этом он заявил, что инвестиционно-транспортное направление, туристический и промышленный блоки имеют запас прочности на ближайшую перспективу.

Соколов будучи генеральным директором АвтоВАЗа в обозримом будущем планирует сделать ставку на импортозамещение, расширение базы поставщиков и логистических цепочек как на территории Самарской области, где располагается завод АвтоВАЗа.), так и Приволжского федерального округа в целом. Предполагается и сотрудничество с Петербургом.

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