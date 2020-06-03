С 1 декабря выросли цены на все автомобили LADA

Цены на автомобили за этот год поднимали уже семь раз.

С 1 декабря концерн "АвтоВАЗ" поднял цены на все автомобили Lada. В среднем машины подрожали на 3%. Так, Lada Granta стала дороже на 28 тыс. рублей, стоимость Lada Vesta поднялась на 40 тыс. рублей, а Lada Largus – на 32 тыс. рублей. Об этом сообщает Drom.

Отмечается, что за этот год цены на автомобили повышали уже семь раз. Так, с начала года цены на Lada Granta выросли на 20%, на Lada Vesta — на 23%, а на Lada Xray — на 21%.

Как ранее отметил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, в среднем стоимость автомобилей "АвтоВАЗ" повысил за год на 9-12%. По его словам, что цены выросли почти на все сырье. Так, подорожали сталь, пластик, металлы и электронные компоненты.

Ранее мы писали, что Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря.

Фото: info.avtovaz.ru