Мероприятий пройдет в очном формате, количество мест будет ограничено.

Президент России Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Об этом в беседе с "Известиями" заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, мероприятие состоится в очном формате. Место проведения – Центральный выставочный зал "Манеж". По словам официального представителя Кремля, свободной аккредитации журналистов в этом году не предусмотрено.

Количество мест будет ограничено, к сожалению, пятьюстами <...> Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, в декабре прошлого года из-за пандемии COVID-19 формат большой пресс-конференции подвергся изменениям. Некоторые представители СМИ находились вместе с российским лидером в его резиденции в Ново-Огарево, а остальные – в Центре международной торговли, общаясь с Путиным по видеосвязи.

Ранее в Кремле оценили возможность поездки Путина и Лукашенко в Крым.

Фото: kremlin.ru