Теперь член правительства отвечает также за туризм.

Вице-губернатор Борис Пиотровский получил новые полномочия после ухода Максима Соколова. Теперь чиновник также отвечает за деятельность комитета по развитию туризма Петербурга.

Напомним, что Пиотровский курирует деятельность комитета по культуре, комитета по физической культуре и спорту, комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Культура и туризм в Петербурге всегда были рядом: событийный туризм, новая культурная география — наши главные приоритеты и для развития культуры, и для привлечения туристов. Поэтому вполне логично, что теперь они объединены в одном блоке. Борис Пиотровский.

Напомним, часть полномочий Соколова получил новый вице-губернатор Кирилл Поляков. Осталось решить, в чью зону ответственности войдет комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Фото: ВКонтакте / Борис Пиотровский