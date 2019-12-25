"Известия": Банк России выступил за увеличение пенсионного налогового вычета

Жители России смогут ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей.

Банк России выразил готовность увеличить пенсионный налоговый вычет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо зампреда Центробанка Владимира Чистюхина в ответ на обращения профильных саморегулируемых организаций.

В письме говорится, что жители России смогут ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей со взносов на негосударственное пенсионное обеспечение. Инициатива касается граждан, которые копят средства на старость. По словам Чистюхина, это поможет выровнять конкурентные условия для организаций разных видов, а также увеличит возможность для формирования досрочных сбережений.

В связи с чем эта инициатива концептуально может быть поддержана. Владимир Чистюхин, зампред Центробанка

Вернуть часть средств, вложенных в негосударственные пенсионные фонды, можно и сейчас, но в рамках социального налогового вычета. Он включает в себя возвраты за лечение, учебу и страхование жизни. Согласно нынешнему законодательству, его размер не может превысить 16 тысяч рублей в год.

Ранее в Центробанке перечислили признаки подозрительного платежа.

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