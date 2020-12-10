Всемирный банк заявил о многомиллиардных долгах стран перед Россией

Всего в должниках у РФ числится около 30 иностранных государств.

Всемирный банк поделился информацией о задолженности иностранных государств перед Россией на конец 2019 года. Данные опубликованы на сайте организации.

Согласно эти данным, крупнейшим должником является Белоруссия. Долг перед Россией составляет $8,1 млрд, не включая подписанного соглашения о предоставлении Минску $1 млрд в конце 2020 года. Всего примерно 30 иностранных государств были должны России почти $22,9 млрд по двусторонним займам.

Такие страны как Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен задолжали Российской Федерации более $1 млрд. А ряд стран Африки суммарно должны России $973 млн.

Министерство финансов Украины заявляет, что страна должна России $0,61 млрд. Эти средства образовались в начале 1990-х годов за поставки российского газа. Но Москва считает, что Киев обязан вернуть РФ более $3 млрд по еврооблигациям в период правления президента Виктора Януковича.

Ранее Россиянам назвали способ пассивно получать 100 тысяч рублей в месяц.

Фото: pixabay.com