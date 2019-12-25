Почти 100 тысяч петербуржцев-должников не могут выехать за границу

На данный момент с некоторых должников взыскали 123 млн рублей.

Порядка 99 тысяч петербуржцев не могут выехать из России за границу из-за накопившихся долгов. Как рассказали в пресс-службе городских судебных приставов, с начала года УФССП вынесло более 5 тысяч постановлений об ограничении права выезда за пределы страны в отношении петербуржцев.

Известно, что в основном горожане не выплачивают алименты, не возмещают вред, причиненный здоровью, имущественный ущерб или моральный вред, достаточно долга в 10-30 тысяч рублей, чтобы у приставов появилось право не выпускать человека за границу. На данный момент с некоторых должников взыскали 123 млн рублей, 2 млн из которых – это алиментная задолженность.

В минувшем году приставы взыскали свыше 1,4 млрд рублей с подобных должников, ограниченных в выезде за пределы России. Из все этой суммы 21 млн рублей были взысканы с неплательщиков алиментов.

Ранее мы рассказывали, что приставы Петербурга помогли охраннику БЦ вернуть трехлетний долг по зарплате.

Фото: Piter.TV