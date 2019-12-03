Россиянам назвали способ пассивно получать 100 тысяч рублей в месяц

Жителям России следует начать инвестировать в ценные бумаги, считают экономисты.

Аналитик компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк заявил, что россияне могут получать пассивный доход в сто тысяч рублей с помощью инвестиций в ценные бумаги, сообщает агентство "РИА Новости". Экономист отметил, для того чтобы получать дополнительные 100 тысяч рублей, россиянам необходимо сделать вложения в сумме около двадцати миллионов рублей.

Три базовых варианта для получения ренты: купоны от облигаций, дивиденды от акций или выплаты из фондов недвижимости. В среднем они приносят 6–7% в годовых (0,5–0,6% в месяц).

сообщил он.

Управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко также рассказал о получении пассивного дохода. По его мнению, следует открыть банковский депозит и делать вложения в недвижимость или в чужой бизнес-проект.

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