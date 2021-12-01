Костин заявил, что интерес иностранных инвесторов к рынку РФ сохраняется, несмотря на геополитические факторы

По его словам, Россия остается страной с высокой маржинальностью.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что интерес иностранных инвесторов к российскому финансовому рынку сохраняется, несмотря на геополитические факторы.

По словам Костина, Россия остается страной с высокой маржинальностью.

Дивидендные выплаты у нас одни из самых высоких в мире. Инвесторы не уходят, наш форум этому подтверждение. Каких-то панических настроений в этом плане не имел бы. Андрей Костин, глава ВТБ

Костин подчеркнул, что целый ряд факторов влияет на инвестиционную деятельность, часто это и геополитические факторы. Он сказал, что эпидемия не исключает возможности закрытия экономик, но есть и внутренние факторы. Кости отметил, что необходимо повышать доходы населения, чтобы повышался и спрос.

Ранее мы писали, что с начала 2021 года состояние самых богатых россиян выросло на 38 млрд долларов.

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