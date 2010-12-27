"Фридом Финанс" стал претендентом на акции петербургской биржи

Компания получит часть допэмиссии.

"Фридом Финанс" претендует на акции петербургской биржи. Об этом сообщили в "РБК". Компания может выкупить большую часть допэмиссии компании, которая организует торги акциями Apple и Google в России. Благодаря этой сделке, биржа выполнит требования от Центробанка.

Напомним, что биржа в Петербурге специализируется на торговле акциями иностранных компаний в России. Сейчас есть предварительная договоренность о выкупе 65% ее допэмиссии с небанковским брокером. Последний входит в топ-10 по активам.

Отметим, что на данный момент представители "Фридом Финанс" не готовы подтверждать или опровергать сведения. Однако они добавили, что "рассматривают предложение". Конкретные параметры сделки не раскрываются.

Ранее Piter.tv писал о том, что названа стоимость выставленных на продажу акций "Газпрома".

Фото: Piter.tv

