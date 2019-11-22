Названа стоимость выставленных на продажу акций "Газпрома"

Цена пакета акций холдинга может составить 187,7 млрд рублей.

"Газпром" назвал стоимость выставленного на продажу пакета акций. В компании рассказали, что цена пакета акций холдинга может составить 187,7 млрд рублей. "Газпром газораспределение" установила цену продажи 3,59% пакета акций холдинга в 220,72 рубля за акцию.Эта организация является дочерним предприятием "Газпрома".

Цена была установлена еще 20 ноября на момент закрытия ПАО "Московская биржа". До объявления о продаже акций стоимость ценной бумаги составляла 248 рублей. Таким образом, сейчас дисконт к рынку составляет 11%. Сбор заявок в рамках размещения акций "Газпрома" прошел 21 ноября. "Газпром газораспределение" получил 479 заявок на сумму в 237,75 млрд рублей.

Продажа осуществляется по единой цене и в размере всего пакета акций. Частичная продажа пакета не предусмотрена. Организатор размещения - Газпромбанк прокомментировали в пресс-службе

Ранее Piter.tv писал о том, что "Газпром" объявил, что две нитки "Турецкого потока" заполнили газом.

Видео: YouTube/Science