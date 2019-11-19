"Газпром" объявил, что две нитки "Турецкого потока" заполнили газом

Сообщение компании поступило в распоряжение редакции РБК.

Теперь стало известно о готовности на участках от Анапы до в пункте Кыйыкей на побережье Турции. Также сообщается, что готовы к работе компрессорная станция "Русская" и участок на территории РФ. Помимо этого, подходят к концу пусконаладочные работы на терминале в Турции.

Отметим, что газопровод "Турецкий поток" проходит по Черному морю от России до побережья Турции. В первой его нитке российский газ поставляется потребителям в Турцию, а по второй – в Южную и Юго-Восточную Европу.

В августе президент РФ Владимир Путин также заявлял, что газ начнет поступать из России в Турцию до конца текущего года.

Ранее мы сообщали о том, что Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа.

Видео: UGETAM A.Ş. / YouTube