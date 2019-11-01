Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа

В стране упадет уровень ВВП.

Нацбанк Украины (НБУ) оценил потери от сокращения транзита российского газа. Сейчас страна получает около 3 млрд рублей за счет перевозки газа ежегодно. В 2020 году этот показатель сократится из-за уменьшения транзита до 50 млрд кубометров газа. В 2021 году параметры еще больше ухудшатся: эксперты ожидают транспортировку всего 30 млрд куб.м.. В этом случае прямые потери для ВВП Украины составят 0,6% в 2020 году и 0,9% в 2021 году.

Сокращение транзита газа создаст риски для деятельности смежных секторов экономики. Напомним, что действующий контракт с "Газпромом" у "Нафтогаза" истекает в конце 2019 года, однако о новом контракте дипломаты еще не договорились. Ведутся обсуждения новых условий.В обход Украины строятся два газопровода - "Турецкий поток" и "Северный поток-2".

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Факти ICTV