Россиянам назвали самые невостребованные вакансии

Исследования проводились на основе двух миллионов резюме.

В первом квартале 2021 самыми невостребованными оказались вакансии психиатра-нарколога, детского психиатра, звукорежиссера и арматурщика, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные сервиса "Зарплата.ру".

Всего сервис изучил два миллиона резюме.

По данным сервиса, наихудший результат показали вакансии детского психиатра и психиатра-нарколога (0,1% откликов), звукорежиссеры (0,3% откликов) и арматурщики (0,5% откликов) также практически не ищут работу.

По информации сервиса, арматурщиков чаще всего ищут строительные компании и предлагают им зарплату до 90 тысяч рублей. В звукорежиссерах обычно нуждаются детские образовательные центры и летние лагеря, где им готовы платить 25 тысяч рублей.

Врачам-психиатрам предлагают доход от 50 тысяч рублей. Им готовы предложить жилье, если работать придется в райцентрах.

На вершину списка высокооплачиваемых сфер по итогам нескольких месяцев нынешнего года попали вакансии в строительстве и автомобильном бизнесе.

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