В Петербурге назвали имена лучших монтажников и плиточников-облицовщиков

Победителями стали участники, которые набрали больше всего баллов по результатам практического задания.

В Петербурге подвели итоги конкурса "Строймастер-2021" в номинациях "Лучший монтажник" и "Лучший плиточник-облицовщик". Члены жюри выбрали победителей из 30 участников по результатам практических заданий. В этом году в конкурсе принимали участие не только профессионалы, но и студенты колледжей, сообщает "Строительный Петербург".

Те люди, которые выбрали профессию до получения высшего образования, кто не сидит на шее у родителей, сам зарабатывает копейку – это лучшие люди страны и ее будущее. Дмитрий Михайлов, заместитель председателя Комитета по строительству

Первое место в номинации "Лучший монтажник" среди учащихся занял студент 3-го курса Роман Марцинкевич. У Романа за спиной еще нет богатого опыта в профессии, но есть большие амбиции.

Я же учусь на этой специальности, я дарю этой специальности 4 года обучения. Мой друг говорит: "Если хочешь работать не по специальности, можно не учиться. Зачем учиться на кого-то, если ты не будешь там работать?" Роман Марцинкевич, студент 3-го курса Академии управления городской средой, градостроительства и печати

Среди опытных строителей в тройку призеров вошел Александр Ильичев, он в профессии уже более 18 лет.

Первый раз лет в 16-18 дома переклеил обои, с этого все закрутилось, начал познавать азы профессии. Мне стало это приносить удовольствие, начал работать, результат все время повышал, это все равно творческая работа, мы создаем что-то для людей, мы создаем вам комфорт. Александр Ильичев, мастер-универсал

Конкурс профессионального мастерства направлен на популяризацию профессий в области строительства. Победители поедут на финальный этап конкурса "Строймастер-2021", который в этом году пройдет в Сочи.

Фото и видео: Строительный Петербург