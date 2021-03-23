"Строймастер-2021": в Петербурге выберут лучших монтажников и плиточников

Жюри выберет победителей в номинациях "Лучший монтажник" и "Лучший плиточник-облицовщик".

В Петербурге выбирают лучших монтажников каркасно-обшивных конструкций и плиточников-облицовщиков. Соревнование проходит в рамках конкурса профессионального мастерства "Строймастер-2021". Об этом сообщает портал "Строительный Петербург". Перед практической частью конкурса участников торжественно поприветствовали члены оргкомитета.

Тридцать лет я отдал строительной отрасли, чиновником стал не так давно. Поэтому говорю, что любое предприятие держится на отделочниках. Они последними приходят на объект, но они сдают его в эксплуатацию. Александр Шишкин, начальник Управления капитального строительства Комитета по строительству

В этом году в конкурсе участвуют 30 человек, лучшего из них выберут по результатам практического задания.

Разработаны критерии оценки, которые связаны с техническими параметрами выполнения задания, в соответствии с этими критериями выставляются баллы. Участники, получившие наибольшее количество баллов, являются победителями. Ирина Белинская, гендиректор Петербургского строительного центра

Задания выполняли студенты профессиональных учреждений и состоявшиеся мастера своего дела. Участники назвали главное качество хорошего монтажника каркасно-обшивных конструкций.

Точность, наверное. Работаем же по проектам, под это уже мебель рассчитывается, и все вытекающие. Александр Фадеечев, монтажник

Итоги конкурса "Строймастер-2021" в номинациях "Лучший монтажник" и "Лучший плиточник-облицовщик" подведут 25 марта.

Фото и видео: Строительный Петербург