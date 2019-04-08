  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 12:20
440
nechaevape Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге выбрали лучших штукатуров

0 0

Лучшие штукатуры города соревновались за первое место в конкурсе профессионального мастерства.

В Петербурге выбрали лучших штукатуров среди профессионалов и учащихся колледжей. Лучших мастеров штукатурного дела наградили памятными призами во Дворце труда, сообщается на портале "Строительный Петербург".

 

Мы сегодня все находимся в чудесном Дворце труда, эти интерьеры содержат в том числе мастерство представителей вашей профессии. Своим трудом вы вкладываете свою творческую частичку в каждое строение Санкт-Петербурга.

Евгений Тучкин, начальник Управления организационно-аналитического обеспечения Комитета по строительству

Победителем конкурса "Лучший штукатур-2021" среди профессионалов стал Андрей Пильгун. Он набрал наибольшее количество баллов по результатам практического задания

Рабочих рук мало сейчас. Хороший строитель, как хороший доктор, их ищут годами, а потом постоянно зовут.

Андрей Пильгун, штукатур инвестиционной строительной компании "НКС"

Среди учащихся победу одержал студент Академии управления городской средой, градостроительства и печати Иван Машарский.

Средняя специальность всегда была востребована, физический труд, как штукатуры и маляры, всегда будут востребованы, менее востребована наоборот становятся профессии управленческие.

Иван Машарский, студент 2-го курса Академии управления городской средой, градостроительства и печати

Победители отправятся в Москву представлять Петербург на финале конкурса "Строймастер".

Фото и видео: Строительный Петербург

Теги: лучший штукатур, строймастер 2021
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Репортажи,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
cvargac1904
Вчера 19:40

Интересная статья, я не знала, что эта профессия настолько важна или востребована.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Плюс
0
Минус
magomedgolj
Вчера 13:14

статья интресная

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии