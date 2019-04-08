Лучшие штукатуры города соревновались за первое место в конкурсе профессионального мастерства.

В Петербурге выбрали лучших штукатуров среди профессионалов и учащихся колледжей. Лучших мастеров штукатурного дела наградили памятными призами во Дворце труда, сообщается на портале "Строительный Петербург".

Мы сегодня все находимся в чудесном Дворце труда, эти интерьеры содержат в том числе мастерство представителей вашей профессии. Своим трудом вы вкладываете свою творческую частичку в каждое строение Санкт-Петербурга. Евгений Тучкин, начальник Управления организационно-аналитического обеспечения Комитета по строительству

Победителем конкурса "Лучший штукатур-2021" среди профессионалов стал Андрей Пильгун. Он набрал наибольшее количество баллов по результатам практического задания.

Рабочих рук мало сейчас. Хороший строитель, как хороший доктор, их ищут годами, а потом постоянно зовут. Андрей Пильгун, штукатур инвестиционной строительной компании "НКС"

Среди учащихся победу одержал студент Академии управления городской средой, градостроительства и печати Иван Машарский.

Средняя специальность всегда была востребована, физический труд, как штукатуры и маляры, всегда будут востребованы, менее востребована наоборот становятся профессии управленческие. Иван Машарский, студент 2-го курса Академии управления городской средой, градостроительства и печати

Победители отправятся в Москву представлять Петербург на финале конкурса "Строймастер".

Фото и видео: Строительный Петербург