В Петербурге выбрали лучших штукатуров среди профессионалов и учащихся колледжей. Лучших мастеров штукатурного дела наградили памятными призами во Дворце труда, сообщается на портале "Строительный Петербург".
Мы сегодня все находимся в чудесном Дворце труда, эти интерьеры содержат в том числе мастерство представителей вашей профессии. Своим трудом вы вкладываете свою творческую частичку в каждое строение Санкт-Петербурга.
Евгений Тучкин, начальник Управления организационно-аналитического обеспечения Комитета по строительству
Победителем конкурса "Лучший штукатур-2021" среди профессионалов стал Андрей Пильгун. Он набрал наибольшее количество баллов по результатам практического задания.
Рабочих рук мало сейчас. Хороший строитель, как хороший доктор, их ищут годами, а потом постоянно зовут.
Андрей Пильгун, штукатур инвестиционной строительной компании "НКС"
Среди учащихся победу одержал студент Академии управления городской средой, градостроительства и печати Иван Машарский.
Средняя специальность всегда была востребована, физический труд, как штукатуры и маляры, всегда будут востребованы, менее востребована наоборот становятся профессии управленческие.
Иван Машарский, студент 2-го курса Академии управления городской средой, градостроительства и печати
Победители отправятся в Москву представлять Петербург на финале конкурса "Строймастер".
Фото и видео: Строительный Петербург
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Интересная статья, я не знала, что эта профессия настолько важна или востребована.
статья интресная