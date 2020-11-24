Участники конкурса "Лучший штукатур" рассказали о востребованности профессии

В Петербурге стартовал конкурс профессионального мастерства "Лучший штукатур-2021".

В Петербурге выбирают лучшего профессионала и студента по специальности штукатур, сообщает портал "Строительный Петербург". Участников конкурса профессионального мастерства организаторы поприветствовали в Колледже метростроя.

Вы как представители профессии, вкладываете в свою работу частичку души, без этой творческой составляющей невозможно дальнейшее развитие. Евгений Тучкин, начальник Управления организационно-аналитического обеспечения Комитета по строительству

Победителями станут участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам практического задания. За звание победителя поборются не только профессионалы своего дела, но и студенты колледжей.

Задания не сложные ни для студентов, ни для профессионалов, очень удобные задания, работа на время. Будем наблюдать, попадают ли они под технологию. Проверяем по WorldSkills – это технология, размер, аккуратность. Эдуард Симонян, заместитель директора Колледжа водных ресурсов

Участники уверены, что профессия штукатура в современном мире популярна и востребована:

Хороший специалист всегда востребован, всем нужно, чтобы было красиво и ровно. Андрей Пильгун, штукатур инвестиционной строительной компании "НКС"

Всегда же будем строиться, всегда будет ремонт, всегда будет нужна эта профессия. Екатерина Голосенко, студентка 1-го курса Художественно-реставрационного колледжа

Где еще, если не в строительстве, можно посмотреть в конце рабочего дня на свою сделанную работу. Наверное, это одна из немногих профессий, где можно посмотреть, что ты сделал за день. Сергей Соколов, штукатур строительной компании "Арсенал"

Итоги конкурса подведут во Дворце труда 8 июля, победители поедут в Москву на финальный этап конкурса "Строймастер-2021".

Фото и видео: Строительный Петербург