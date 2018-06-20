Профессия штукатур: лучшие мастера города рассказали о своей работе

Профессия штукатур на первый взгляд может показаться несложной и доступной каждому, кто возьмет в руки шпатель и перевоплотится в домашнего строителя. Но долго ли продержится ремонт без знаний строительных норм? И как скоро начнет осыпаться любительски-положенная штукатурка? О сложностях, физическом труде, экстриме и творческом подходе в профессии мастеров отделочных работ смотрите в нашем новом портретном сюжете.

Зовут меня Андрей, я учусь в Колледже Метростроя на втором курсе. Я всегда считал, что строитель это престижная профессия, и она всегда востребована. В повседневной жизни без строителя никуда. Куда не посмотреть - везде строительство: дом, где мы живем возводит строитель. Здание, где мы учимся, тут тоже строители работают. Я не ставлю это сверхпроессией, но считаю, что это одна из самых важных профессий. Андрей Луговой, победитель конкурса "Лучший штукатур - 2019", второкурсник Колледжа Метростроя

Еще в 8 классе Андрей точно решил, что хочет быть строителем. Два года подряд этот студент боролся за звание "Лучший штукатур города", и в этом году добился успеха. Все студенты серьезно подошли к подготовке к конкурсу, и за неделю до старта - тренировки уже велись на время. И хотя Андрей обошел своих одногруппников, он считает, что все участники были сильными, и победа далась ему не так-то просто.

В первый раз не получилось выиграть, а на второй год я пообещал сам себе и мастеру своему, что выиграю, и доказал это. Я к этому готовился. Я бы не сказал, что это было сильно легко. Но в любом случае, я считаю, что конкурс дает что-то прежде всего для себя. Тут можно проявить себя и показать свои силы. Там смотрели ровность стены, вошли ли мы в размер: надо было попасть в высоту и в ширину. И наружний угол проверяли, который мы должны были вывести в ноль. А то, что занял место - этим как-то хвастаться не считаю престижным. На каждого лучшего найдется свой лучший человек. В этом году я был лучшим, в следующим году будет кто-то другой. Главное - не стоять на месте и развиваться. Андрей Луговой, победитель конкурса "Лучший штукатур - 2019", второкурсник Колледжа Метростроя

Этот конкурс уже 12 раз проходит в Петербурге при поддержке правительства и Ассоциации "Национальное объединение строителей". По традиции мастера делятся на две категории: студенты и профессионалы. В этом году среди специалистов строительных компаний первое место взял Владимир Филин.

На конкурс шел посмотреть, что из этого выйдет вообще, не думал, что смогу выиграть. Но в итоге выиграл, сам того не ожидая. Скорее всего, это чисто для себя. И в дальнейшем мне сказали, что можно поехать на всероссийский конкурс. Цель создана, охото теперь и там победить. Владимир Филин - "Лучший штукатур - 2019", сотрудник ООО "Азимут" (ГК "РосСтройИнвест")

Владимир, в отличие от Андрея, готовился только к третьему творческому этапу конкурса - к домашней заготовке. По его словам, все остальные этапы (в которых требовалось правильно оштукатурить поверхность) он и так каждый день отрабатывает на своей работе.

Строитель признается, что с самого детства грезил об этой профессии. Владимир считает свою работу востребованной и престижной. После учебы он пошел на стройку, где уже работал его друг. Так и началось его практическое обучение длиною в 7 лет, за которые он успел набраться навыка у самых разных мастеров.

Надо первым делом отучиться, произвести больше практики. Если у человека есть желание работать в этой сфере, то он будет работать, у него будет получаться. А если он пришел просто провести время, чтобы день прошел, чтобы зарплату дали - то у него никогда ничего не получится. Я когда пришел, у меня тоже ничего не выходило, я проявил упорство и добился вот такого успеха. Владимир Филин - "Лучший штукатур - 2019", сотрудник ООО "Азимут" (ГК "РосСтройИнвест")

Владимир считает, если человеку не нравится его профессия, он и идти на нее не хочет. А у него самого в жизни все по другому: он встает с утра на работу с радостью, потому что знает, что там будет интересно. Каждый день на стройке он узнает что-то новое. К тому же, там его ждет хороший коллектив.

Главный мастер на стройке Владимира находит его очень ответственным и усердным умельцем, который действительно проявляет рвение и интерес к своему делу.

Оба лучших штукатура города признают, что их работа и опасна и трудна. Здесь требуется выносливость, физическая подготовка, знание норм строительства и разных тонкостей этой сферы. Кроме того, иногда приходится работать на высоте - а это отдельный вид экстрима. Здесь соблюдение норм безопасности увеличивается троекратно.

Но также, мастера подтверждают, что штукатур - это тот же художник, но вместо холста у него масштабные полотна - стены.

Я бы не сказал, что профессия строитель без творчества. Это те же самые художники, те же самые скульпторы, просто их никто не видит. Нельзя прийти как в музей и увидеть их картину. Творчество строителя замечается в музее только в плане архитектуры. Сохранить культурное наследие - это творчество. Андрей Луговой, победитель конкурса "Лучший штукатур - 2019", второкурсник Колледжа Метростроя

Основой и главной чертой строителя Андрей считает ответственность и строгое выполнение строительных норм. Именно из-за несоблюдения этих правил здания могут быстро приходить в негодность.

На самом деле это сложно, это нужно правильно наносить раствор, если это сделать неправильно - пойдут трещины, на это нужно учиться. Сколько за два года ты сделал растворов - не сосчитать. На самом деле это кажется - а легко, но если где-то пропустить - пойдет воздушная яма, и там в свое время появится трещина, и придется переделывать ремонт в квартире или всем здании. Андрей Луговой, победитель конкурса "Лучший штукатур - 2019", второкурсник Колледжа Метростроя

Владимир, так же как и Андрей, считает, что работу нужно всегда качественно доводить до конца. Он поясняет, что у профессионального строителя не может быть начатого и недоделанного дела.. А если что-то не получается, Владимир советует не стесняться и спрашивать у тех мастеров, которые уже провели на стройке годы, они всегда подскажут и помогут.

Важность мастеров отмечает и студент Метростроя, говоря, что их преподаватели - это не просто наставники, но и друзья, которые в любой момент придут на помощь.

На работе строителя всегда есть место юмору. Владимир говорит, что на стройке постоянно происходит что-то веселое. Однажды, они неудачно срезали старую пожарную систему, и остатки воды из капсулы резко вылились именно на нашего героя. Строитель очень испугался, чем изрядно развеселил остальных мастеров.

Навыки в отделочных работах лучшим штукатурам помогают не только на работе, но и в быту. Владимир, например, рассказал, что самостоятельно сделал ремонт у родителей в квартире и даже теще обустроил кухню. Мастер шутит, что все его навыки значительно помогают экономить на строителе.

А Андрей в свои годы не уступает своему будущему коллеге по профессии и уже владеет немалым перечнем умений.

Сейчас я умею выполнять все малярные работы: я умею шпаклевать, умею красить, умею обои клеить, также умею штукатурить и доказал это на конкурсе. Не так, как профессионалы, конечно, но для своего уровня хорошо. Есть еще куда расти. Умею, хотя нет, сейчас еще учимся плитку ложить, это пока не умею. Андрей Луговой, победитель конкурса "Лучший штукатур - 2019", второкурсник Колледжа Метростроя

После учебы в колледже студент хочет пойти на высшее образование в строительной сфере. Хотя его преподаватель думает, что из Андрея в будущем получился бы отличный наставник для новых студентов колледжа.

На самом деле у него очень сильные организаторские способности. Он староста группы, я вижу, что этот человек может передавать свои умения и знания другим, а это может не каждый. Когда-нибудь он сам будет мастером, я верю в это. У него огромное хорошее будущее. Эдуард Симонян, старший мастер Колледжа Метростроя

Мне нравится эта сфера, я не хочу менять профессию, я надеюсь, это получится. А если не получится - пойду работать. Андрей Луговой, победитель конкурса "Лучший штукатур - 2019", второкурсник Колледжа Метростроя

Видео и фото: Piter.TV

Дарья Молчанова, Глеб Лялин