Власти Петербурга хотят видеть больше специалистов в области дорожного строительства

В Колледже метростроя прошел студенческий конкурс "Строим дороги-2024".

В Санкт-Петербурге на учебной площадке Колледжа метростроя состоялся профессиональный студенческий конкурс "Строим дороги-2024". Цель состязаний – популяризация востребованных профессий из области развития городской инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно данным статистики портала "Работа России", в настоящий момент дорожная отрасль испытывает большую нехватку квалифицированных сотрудников – более 3 тыс вакансий для дорожников ищут достойных кандидатов. Нужду в выпуске большего количества профессиональных кадров ощущают и в Смольном.

Петербург активно развивается. Мы запустили мегапроекты строительства Широтной магистрали скоростного движения, Высокоскоростной железнодорожной магистрали. Возводим Большой Смоленский мост, развязки на существующих магистралях, ежегодно ремонтируем десятки и сотни километров городских улиц и площадей. Город заинтересован в том, чтобы наши колледжи готовили больше квалифицированных специалистов в области дорожного строительства для наших дорожных предприятий и компаний. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в городе на Неве были преображены 4 улицы, ведущие к медицинским учреждениям.

Фото: Колледж метростроя