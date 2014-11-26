В Петербурге "наладили" пути до медицинских учреждений

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Северной столице отремонтировали дорожное покрытие улиц, ведущих к больницам и медицинским НИИ.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в городе на Неве были преображены 4 улицы, ведущие к медицинским учреждениям. Дорожное покрытие отремонтировали на Лиговском проспекте, Будапештской и Бестужевской улицах, а также на проспекте Мира, – следует из сообщения пресс-службы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

В общей сложности было заменено порядка 13,5 км площади дорог. Был отремонтирован путь к Городскому многопрофильному центру им. Раухфуса, Детской больнице принца Ольденбургского, Научно-исследовательскому институту скоро помощи им. Джанелидзе, к НИИ им. Смородинцева, Институту экспериментальной медицины и мозга человека, Научно-образовательному центру им. Альбрехта, Противотуберкулезному диспансеру №5 и другим объектам медицинской инфраструктуры.

Ранее в рамках национального дорожного проекта в нормативное состояние было приведено Вознесенское шоссе в Колпинском районе Ленинградской области.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга