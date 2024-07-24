Анастасия Потанина признана лучшим мастером производственного обучения в Петербурге

Работая в системе СПО свыше двадцати лет, сама будучи выпускницей колледжа, впоследствии окончившей архитектурно-строительный вуз, Анастасия утверждает, что профессия строителя выбрана самой судьбой.

Победительница регионального тура общероссийского конкурса "Мастер года" в номинации "Педагог года" Анастасия Потанина поделилась с порталом "Строительный Петербург" опытом подготовки современных специалистов строительной отрасли и раскрыла образ идеального современного преподавателя строительного колледжа.

Работая в системе СПО свыше двадцати лет, сама будучи выпускницей колледжа, впоследствии окончившей архитектурно-строительный вуз, Анастасия утверждает, что профессия строителя выбрана самой судьбой. Её профессиональный путь не ограничивается исключительно преподаванием: она участвовала в реализации значимых проектов реконструкции городской среды Петербурга, включая восстановление Воскресенского Новодевичьего монастыря и проектирование дорожных развязок.

Даже несмотря на то, что сейчас я на производстве не работаю, я все равно стараюсь быть в тренде. Естественно, больше увлекает процесс, когда есть больше практики. Наши дети, они цифровые, и я как специалист для того, чтобы их заинтересовать, всегда слежу за трендами развития экономики, за нацпроектами, за тем, какие новые направления возникают. Чтобы в будущем мои студенты выходили из колледжа и уже разбирались в современных направлениях и тенденциях строительства. Анастасия Потанина, победительница регионального тура общероссийского конкурса "Мастер года" в номинации "Педагог года"

Сейчас Анна руководит направлением информационных строительных моделей в колледже Метростроя, одновременно являясь главным преподавателем по специальности "строительство и эксплуатация объектов недвижимости". Постоянное саморазвитие и повышение уровня профессиональных компетенций являются её приоритетом: помимо изучения новейших методик строительства, она регулярно повышает квалификацию в сферах психологии и педагогики, чтобы эффективно взаимодействовать со своими учениками.

В рамках своей основной специальности, я веду предметы "Технология и организация строительного производства" и "Участие в проектировании зданий и сооружений". На предмете по организации основной упор делается на разработку проекта производства работ: здесь мы рассчитываем сроки работ, учимся взаимоувязывать во времени и пространстве строительные ресурсы. Здесь же мы разрабатываем строительные генеральные планы, технологические карты на производство работ. Когда мы говорим про технологию организации, здесь мы с ребятами каждый строительный процесс изучаем, раскладываем его на мелкие рабочие операции. И здесь также самая основная задача, чтобы студент увидел связь между предметами : если ты не знаешь технологию, не наешь процессы, то ты не можешь составить смету, учесть все эти процессы в смете. И в дальнейшем это выльется в потери на строительной площадке: например, неучтенные средства или перерасход средств. Анастасия Потанина, победительница регионального тура общероссийского конкурса "Мастер года" в номинации "Педагог года"

Нужно понимать ребёнка, учитывать особенности восприятия материала, поскольку педагогика – основа успешной передачи знаний. Но строительная отрасль тоже динамично развивается, появляются новые технологии, программное обеспечение, и чтобы идти в ногу со временем, необходимо постоянное обучение, подчёркивает специалист.

Я очень горжусь этой победой, но это не просто моя победа, это победа команды колледжа, администрации. И я хочу сказать, что здесь немаловажную роль сыграли мои студенты: они на самом деле меня очень поддержали. На открытом уроке они мне очень помогали с помощью взаимодействия со мной. И это дало большие результаты. И то, как они гордились, когда видели, что я шаг за шагом прохожу испытания, они увидели работу преподавателя изнутри: как я готовилась, переживала, не спала ночами, рептировала, тренировалась – они поняли, какой это титанический труд. И я думаю, что добившись какого-то успеха, тем самым ты показываешь студентам: благодаря тому что ты учишься, работаешь, ты действительно можешь достичь в своей области реальных успехов. Потому что выйти на всероссийский уровень, это может случиться раз в жизни. Анастасия Потанина, победительница регионального тура общероссийского конкурса "Мастер года" в номинации "Педагог года"

Именно сочетание профессиональной компетенции и глубокого понимания потребностей молодёжи помогло Анастасии одержать уверенную победу в региональном этапе конкурса "Мастер года", оставив позади 43 конкурентов-преподавателей разных специальностей.

Помимо активной преподавательской деятельности, лето для Анны становится периодом интенсивной подготовки к следующему этапу конкурса "Мастер года", который пройдёт осенью в Курске. Там соберутся лучшие педагоги страны, прошедшие региональные туры, чтобы показать своё мастерство решения педагогических ситуаций и подтвердить статус лучших мастеров своего дела.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"