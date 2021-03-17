Владимир Путин обратил внимание Генпрокуратуры на проблему роста тарифов на ЖКХ. Об этом российский президент сообщил на расширенной заседании ведомства.
Много острых, чувствительных для граждан вопросов остаются в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов. Понятно, что экономика живет по своим законам, и влезать в эти законы очень опасно.
Владимир Путин, глава РФ
Политик уточнил, что Генпрокуратура должна вмешиваться именно в вопросы неоправданного роста стоимости коммунальных услуг, а также в вопросы стандартов качества обслуживания, безосновательного перераспределения денежных средств, выделяемых на ремонт социальной инфраструктуры.
Путин может очно присутствовать в ПМЭФ-2021.
Видео: kremlin.ru
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