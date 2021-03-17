Президент РФ выступил на расширенной коллегии надзорного ведомства.

Владимир Путин обратил внимание Генпрокуратуры на проблему роста тарифов на ЖКХ. Об этом российский президент сообщил на расширенной заседании ведомства.

Много острых, чувствительных для граждан вопросов остаются в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов. Понятно, что экономика живет по своим законам, и влезать в эти законы очень опасно. Владимир Путин, глава РФ

Политик уточнил, что Генпрокуратура должна вмешиваться именно в вопросы неоправданного роста стоимости коммунальных услуг, а также в вопросы стандартов качества обслуживания, безосновательного перераспределения денежных средств, выделяемых на ремонт социальной инфраструктуры.

Путин может очно присутствовать в ПМЭФ-2021.

Видео: kremlin.ru