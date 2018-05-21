Путин может очно присутствовать в ПМЭФ-2021

Экономический форум пройдет в Петербурге с 2 по 5 июня.

В Кремле не исключили, что президент Владимир Путин приедет на Петербургский международный экономический форум лично, а не будет участвовать по видеосвязи, как планировалось ранее. Об этом изданию "РИА Новости" сообщил пресс-секратарь президента Дмитрий Песков.

Международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня в КВЦ "Экспофорум". В начале марта Песков отмечал, что президент планирует принять участие в ПМЭФ, но формат участие будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

По словам ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков уточнил, что иностранные участники заинтересованы в очном участии в форуме. Мероприятие будет проведено с соблюдением всех мер безопасности. На данный момент формируется деловая программа. На встречах будут обсуждать вопросы глобальной и российской экономики, социальные темы и развитие технологий.

В прошлом году ПМЭФ отменили из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы писали, что в Роспотребнадзоре поддержали проведение ПМЭФ в смешанном формате.

Фото: gov.spb.ru