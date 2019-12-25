  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Глава Минпросвещения высказался о планах заменить ЕГЭ
Вчера, 8:41
675
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Глава Минпросвещения высказался о планах заменить ЕГЭ

0 0

Он подчеркивает, что механизмы оценки знаний школьников должны быть объективными и независимыми.

Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство готово рассмотреть альтернативы Единому Государственному экзамену. Об этом он сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

По его словам, механизмы оценки знаний учащихся школ и гимназий должны быть объективными и независимыми.

Если кто-то предложит другой механизм оценки знаний школьников, объективный, самое главное, независимый, то мы его, конечно, с удовольствием будем рассматривать и обсуждать.

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ

Он подчеркнул, что на сегодняшний день у министерства нет планов заменить ЕГЭ иными механизмами оценивания знаний.

Ранее глава Минпросвещения заявил, что решение об особенностях проведения Единого государственного экзамена в следующем году примут исходя из эпидемиологической ситуации. 

Фото: Правительство РФ

Теги: альтернатива егэ, егэ, пмэф-2021, сергей кравцов
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Аноним
Вчера 9:33

Этот министр откуда приехал? Он что, про экзамены никогда не слышал? А может и сам не сдавал? 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии