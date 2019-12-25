Глава Минпросвещения высказался о планах заменить ЕГЭ

Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство готово рассмотреть альтернативы Единому Государственному экзамену. Об этом он сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.
По его словам, механизмы оценки знаний учащихся школ и гимназий должны быть объективными и независимыми.
Если кто-то предложит другой механизм оценки знаний школьников, объективный, самое главное, независимый, то мы его, конечно, с удовольствием будем рассматривать и обсуждать.
Сергей Кравцов, министр просвещения РФ
Он подчеркнул, что на сегодняшний день у министерства нет планов заменить ЕГЭ иными механизмами оценивания знаний.
Ранее глава Минпросвещения заявил, что решение об особенностях проведения Единого государственного экзамена в следующем году примут исходя из эпидемиологической ситуации.
Фото: Правительство РФ
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Этот министр откуда приехал? Он что, про экзамены никогда не слышал? А может и сам не сдавал?