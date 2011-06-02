Спортом в России занимаются более 2,5 млн детей.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что спортивные клубы появятся в каждой школе к 2024 году. Такое заявление чиновник сделал на заседании Совета по реализации государственной политики в вопросах защиты семьи и ребенка. Спикер напомнил коллегам, что на данный момент спортом при образовательных учреждениях занимаются свыше 2,5 млн учащихся.

К 2024 году мы создадим в каждой школе свой спортивный клуб. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

В рамках дополнительного образования школьников к 2023 году появится возможность обеспечения мест в спортивных программах для 680 тысяч детей. Кабмин намерен открыть региональные центры по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у несовершеннолетних.

Кравцов: решение об особенностях проведения ЕГЭ в 2022 году примут исходя из эпидситуации.

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