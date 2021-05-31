Кравцов: решение об особенностях проведения ЕГЭ в 2022 году примут исходя из эпидситуации

В Минпросвещения рассказали о проведении ЕГЭ в следующем году.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что решение об особенностях проведения ЕГЭ в 2022 году чиновники примут исходя из эпидемиологической ситуации. Такое заявление специалист сделал в рамках пресс-конференции в ТАСС. Мероприятие посвящено итогам прошедшего учебного года в РФ.

Решения прошлого года и этого года связаны с тем, чтобы сократить и количество сдающих экзамены. Поэтому будем смотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в следующем учебному году и принимать соответствующие решения. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Напомним, что Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили особенности проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах еще в апреле на текущий год. В приказе ведомств говорится о том, что выпускники 11-х классов смогут сдать только ЕГЭ по математике и русскому языку. Остальным детям, которые хотят поступать в вузы, потребуется сдать предметы по выбору.

В России 31 мая начинается основной период сдачи ЕГЭ.

Видео: Facebook / Пресс-центр ТАСС