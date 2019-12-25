Экзамены начнутся со сдачи географии, химии и литературы.

В России 31 мая начинается основной период сдачи ЕГЭ. Об этом рассказали представители Минпросвещения и Рособрнадзора. Первыми сдавать Единый государственный экзамен начали выпускники школ на Дальнем Востоке. Они продемонстрируют свои знания по таким предметам как география, литература и химия. Следом за данными экзаменами учеников ждет самый массовый - по русскому языку. Для сдачи данного ЕГЭ предусмотрены дни 3 и 4 июня.

Основной период сдачи ЕГЭ будет длиться с 31 мая по 2 июля. Сдать экзамены планируют свыше 724 тысяч человек. Из них только порядка 630 кандидатов являются выпускниками текущего года. В дополнительный период экзамены назначены на 12, 13 и 14 июля. Резервным днем станет 17 июля. В 2021 году чиновники отменили досрочный этап сдачи экзамена.

Напомним, что в 2020 году Единый госэкзамен несколько раз переносили из-за пандемии. Его сдавали в период с 3 по 23 июля. Все выпускники школ имели возможность получить аттестат без сдачи ЕГЭ. Результаты ЕГЭ требовались только тем, кто хотел поступить в вузы.

Глава Рособрнадзора заявил, что учителям не нужно сдавать тест на коронавирус перед ЕГЭ.

Фото: Piter.tv