Глава Рособрнадзора заявил, что учителям не нужно сдавать тест на коронавирус перед ЕГЭ

Анзор Музаев: никто не может в обязательном порядке заставлять учителей вакцинироваться.

Учителям не нужно сдавать тест на коронавирус перед Единым государственным экзаменом. Об этом на пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня" сообщил глава Рособрнадзора. Анзор Музаев отметил, что перед ЕГЭ у педагогов и организаторов мероприятия также не будут требовать обязательную справку о вакцинации против ковида. Чиновник заявил, что если от учителей принудительно потребуют сделать прививку, то они могут пожаловаться на горячую линию профильного ведомства.

Такого требования у нас нет. Никакой установки на обязательную вакцинацию организаторов экзаменов нет и не будет. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

При этом Рособрнадзор будет учитывать случаи вакцинации. В приоритете при проведении экзаменов будут те педагоги, кто вакцинировался или имеет высокий титр антител инфекции. В резерве останутся учител более старшего возраста, а также имеющие хронические заболевания. Такой анализ нужен в целях сохранения здоровья педагогов. Дежурить в местах сдачи ЕГЭ будут свыше 7 тысяч медиков.

В Рособрнадзоре допустили дистанционную сдачу ЕГЭ в будущем.

Видео: ВКонтакте / Рособрнадзор