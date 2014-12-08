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На ПМЭФ заключили более 800 соглашений на почти 4 триллиона рублей
Сегодня, 15:25
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На ПМЭФ заключили более 800 соглашений на почти 4 триллиона рублей

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Форум в этом году посетили 13 тысяч участников из 140 стран мира.

Во время проведения Петербургского международного экономического форума его участники заключили более 800 соглашений на сумму 3,860 триллиона рублей. Об этом журналистам сообщил секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. При этом на прошлом форуме, в 2019 году было подписано 745 соглашений. 

Из трех триллионов 860 миллиардов рублей более чем 200 миллиардов приходятся на соглашения, подписанные властями Петербурга. Ленинградская область заключила во время ПМЭФ соглашений на рекордную для себя сумму в 1,32 триллиона рублей.

Также  стало известно, во время ПМЭФ было проведено 52 тысяч тестов на коронавирус, из которых около 500 оказались положительными.

Ранее в рамках форума Петербург и Коми подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: Piter.tv

Теги: пмэф, пмэф 2021, пмэф-2021
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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