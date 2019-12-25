Петербург и Коми подписали соглашение о сотрудничестве

Правительства Коми и Петербурга 4 июня подписали "Дорожную карту" сотрудничества до 2023 года.

Основными направлениями сотрудничества двух регионов станут экономика, культура, туризм и работа с молодежью. План мероприятий губернатор Александр Беглов и глава Коми Владимир Уйба подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Беглов заявил, что с Республикой Коми у Петербурга "тесные связи" в нефтегазовой сфере, металлургии и машиностроении, а также в обеспечении энергетической безопасности.

Отметим, что 22 августа Коми отпразднует 100 лет со дня образования республики.

Ранее глава Коми ответил на возмущения жителей фразой "Для вас я — Путин".

Фото: пресс-служба главы Коми