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Петербург и Коми подписали соглашение о сотрудничестве
Сегодня, 14:49
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Петербург и Коми подписали соглашение о сотрудничестве

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Правительства Коми и Петербурга 4 июня подписали "Дорожную карту" сотрудничества до 2023 года.

Основными направлениями сотрудничества двух регионов станут экономика, культура, туризм и работа с молодежью. План мероприятий губернатор Александр Беглов и глава Коми Владимир Уйба подписали на Петербургском международном экономическом форуме. 

Беглов заявил, что с Республикой Коми у Петербурга "тесные связи" в нефтегазовой сфере, металлургии и машиностроении, а также в обеспечении энергетической безопасности. 

 Отметим, что 22 августа Коми отпразднует 100 лет со дня образования республики. 

Ранее глава Коми ответил на возмущения жителей фразой "Для вас я — Путин".

Фото: пресс-служба главы Коми

Теги: беглов, коми, пмэф, правительство петербурга
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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