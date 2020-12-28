Владимир Уйба попытался успокоить сельчан после ситуации с разливом нефти на Ошском месторождении.

Глава Коми ответил на возмущения жителей фразой "Для вас я — Путин". Ролик со встречей губернатора региона с местными жителями опубликовал YouTube-канал "Новая Республика". Владимир Уйба прокомментировал возмущенному населению села Мутный Материк свои слова по поводу намерения обращения жителей к президенту РФ по поводу нефтеразлива на Ошском месторождении.

Владимир Уйба призвал сельчан сформировать "перечень вопросов" по данной ситуации. При этом чиновник считает, что проблемы не стоит связывать "с сегодняшней ситуацией". В ответ на это жители заявили, что обращаются к Владимиру Путину ежегодно.

Да какой Путин? У вас я — Путин. Какой Путин вам? Да, конечно. Я для вас Путин, конечно! А кто я для вас? Владимир Уйба, глава Коми

Напомним, что встреча происходила 17 мая на территории села Мутный Материк на берегу Печоры. Она произошла после распространения в социальных сетях родика о сходе жителей, недовольных последствиями нефтеразлива. Утечка нефтепродуктов была обнаружена 11 мая. Причиной проблемы эксперты считаются разгерметизацию трубопровода на расстоянии около 300 метров от береговой линии реки Колвы.

В Коми эвакуировали работников двух шахт из-за задымления.

Видео: YouTube / Новая Республика