В Коми эвакуировали работников двух шахт из-за задымления

Причиной происшествия стало возгорание трансформатора.

В республике Коми работников шахт "Воркутинская" и "Заполярная" эвакуировали из-за задымления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу "Воркутауголь".

По имеющимся данным, в экстренные службы 23 мая поступило сообщение о задымлении на поверхности территории шахты "Воркутинская". Из нее было эвакуировано 190 человек, также покинули свои рабочие места 195 работников шахты "Заполярная".

Пострадавших в результате инцидента нет.

Согласно данным пресс-службы, причиной задымления стало возгорание трансформатора, что вывело из строя один из вентиляторов проветривания.

Ранее в Италии при крушении фуникулера погибли восемь человек.

Видео: ВК/Подслушано Воркута