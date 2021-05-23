  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:53
86
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Коми эвакуировали работников двух шахт из-за задымления

0 0

Причиной происшествия стало возгорание трансформатора.

В республике Коми работников шахт "Воркутинская" и "Заполярная" эвакуировали из-за задымления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу "Воркутауголь".

По имеющимся данным, в экстренные службы 23 мая поступило сообщение о задымлении на поверхности территории шахты "Воркутинская". Из нее было эвакуировано 190 человек, также покинули свои рабочие места 195 работников шахты "Заполярная".

Пострадавших в результате инцидента нет.

Согласно данным пресс-службы, причиной задымления стало возгорание трансформатора, что вывело из строя один из вентиляторов проветривания.

Ранее в Италии при крушении фуникулера погибли восемь человек.

Видео: ВК/Подслушано Воркута

Теги: воркутауголь, воркутинская шахта, заполярная шахта, коми, шахта
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии