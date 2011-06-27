В Италии при крушении фуникулера погибли восемь человек

В Италии на канатной дороге, которая соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне, произошло крушение фуникулера. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал Rainews24.
Трагедия произошла 23 мая. По данным СМИ, в кабине фуникулера находились более десяти человек. Вагон не доехал до конечного пункта примерно сто метров. По предварительной информации, погибли восемь человек. Два ребенка в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время спасатели завершили свою работу на месте крушения фуникулера. Сообщается, что экстренные службы уже начали опознавание погибших.
По предварительным данным, причиной крушения мог стать обрыв троса.
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Видео: Twitter/RadioSavana
Фото: rainews.it
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