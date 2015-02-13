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В Украине упал воздушный шар с пассажирами
Сегодня, 10:48
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phil_k

В Украине упал воздушный шар с пассажирами

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Один человек погиб.

В Хмельницкой области Украины, около города Каменец-Подольский, упал воздушный шар с пятью пассажирами на борту. Об этом сообщает областное управление Национальной полиции Украины в своем аккаунте в Facebook.

Инцидент произошел 22 мая около девяти часов вечера в ходе фестиваля воздушных шаров "Кубок Подолья". По данным ведомства, один человек погиб, остальные пассажиры были госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной тяжести.

Следователи полиции Каменец-Подольского района начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил авиаперелета".

Виновным может грозить до 12 лет колонии.

Ранее Лукашенко назвал героями погибших пилотов Як-130.

Фото: Facebook / Поліція Хмельницької області

Теги: каменец-подольский, украина, упал воздушный шар, хмельницкая область
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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