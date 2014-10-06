Площадь нефтеразлива на месторождении "ЛУКОЙЛ-Коми" составила 1,3 га

На данный момент добыча нефти в этой части месторождения остановлена.

Росприроднадзор оценил площадь нефтеразлива на Ошском месторождении, которое разрабатывает "ЛУКОЙЛ-Коми", примерно в 1,3 га. Об этом в Instagram сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Объем "пролитого" (нефтесодержащей жидкости, НСЖ - ИФ) на грунт - порядка 100 тонн, из них 9 тонн попало в реку. Светлана Радионова, глава Росприроднадзора

На данный момент добыча нефти в этой части месторождения остановлена. По факту разлива возбуждено два административных дела (нарушение правил охраны водных объектов и порча земель. Следком возбудил уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Источник загрязнения – нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения (оператор - "ЛУКОЙЛ-Коми").

Видео: Пресс-служба Главы Республики Коми