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Президент примет участие в Петербургском культурном форуме
Сегодня, 13:28
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Президент примет участие в Петербургском культурном форуме

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Однако, по словам советника президента, еще трудно говорить точно, состоится ли форум.

В четверг, 7 октября, советник президента России Владимира Путина Владимир Толстой сообщил журналистам о намерении главы страны принять участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Там Путин встретится с деятелями культуры. Форматы еще оговариваются, уточнил Толстой. Советник отметил, что трудно говорить, состоится ли встреча. 

Форум запланирован на 11-13 ноября. Его организаторами выступают правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Петербурга.

Напомним, что в прошлом году мероприятие перенесли из-за пандемии.

Ранее мы писали, что Евразийский женский форум ограничит движение в центре Петербурга.

Фото: pexels

Теги: петербург, петербургский культурный форум, президент владимир путин
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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