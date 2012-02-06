Президент примет участие в Петербургском культурном форуме

Однако, по словам советника президента, еще трудно говорить точно, состоится ли форум.

В четверг, 7 октября, советник президента России Владимира Путина Владимир Толстой сообщил журналистам о намерении главы страны принять участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Там Путин встретится с деятелями культуры. Форматы еще оговариваются, уточнил Толстой. Советник отметил, что трудно говорить, состоится ли встреча.

Форум запланирован на 11-13 ноября. Его организаторами выступают правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Петербурга.

Напомним, что в прошлом году мероприятие перенесли из-за пандемии.

Ранее мы писали, что Евразийский женский форум ограничит движение в центре Петербурга.

Фото: pexels