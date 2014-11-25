Евразийский женский форум ограничит движение в центре Петербурга

Ограничения буду действовать с 9 по 16 октября.

Совсем скоро в Петербурге пройдет Евразийский женский форум. В связи с чем в центре города временно ограничат движение транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В период с 00.00 09 октября до 24.00 16 октября на ряде улиц в центре города будет запрещена остановка. С полным списком можно ознакомиться на сайте комитета. Сам форум пройдёт с 13 по 15 октября.

Евразийский женский форум основан в 2015 году. Все участницы форума трудятся в парламентах, бизнесе, науке, различных благотворительных фондах и в международных организациях. Ежегодно они собираются на одной площадке, чтобы обсудить роль женщины в современном мире.

Ранее стали известны даты проведения Петербургского международного экономического форума в 2022 году.

Фото: Facebook / Евразийский Женский Форум