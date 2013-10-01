Стали известны даты проведения Петербургского международного экономического форума в 2022 году

Организаторы рассказали о заинтересованности в форуме со стороны ряда стран.

Стали известны даты проведения Петербургского международного экономического форума в 2022-м году. Информация об этом появилась на сайте Росконгресса.

Юбилейный 25-й форум пройдет 15-18 июня. Страной-гостем станет Египет. В этом году

Мы видим высокий уровень интереса международного сообщества к таким площадкам диалога: уже сегодня целый ряд стран выразил заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022. Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ.

В 2021-м году форум с 3 по 5 июня посетили более 13,5 тысяч участников из 141 страны. Петербург подписал соглашения на сумму более 600 млрд рублей.

Фото: Piter.TV