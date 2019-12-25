Петербург подписал на ПМЭФ соглашения на сумму более 600 млрд рублей

Сумма контактов в несколько раз превысила показатель ПМЭФ-2019.

Петербург подписал на ПМЭФ-2021 соглашения на сумму более 600 млрд рублей. Об этом в эфире "Радио России" сообщил губернатор Александр Беглов.

Сумма оказалась в 3 раза больше, чем на экономическом форуме 2019-го года. 283 млрд рублей составляют контракты до готовым "дорожным картам" со Ставропольским краем, Республикой Коми, Нижним Новгородом и другими регионами. 320 млрд рублей — соглашения о намерениях.

Всего на ПМЭФ заключили соглашений на 3,86 трлн рублей. Форум проходил со 2 по 5 июня. Его посетили около 13 тыс. участников из 140 стран мира.

Фото: Фонд Росконгресс / Сергей Кулаков