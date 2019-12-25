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Петербург подписал на ПМЭФ соглашения на сумму более 600 млрд рублей
Сегодня, 9:44
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Петербург подписал на ПМЭФ соглашения на сумму более 600 млрд рублей

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Сумма контактов в несколько раз превысила показатель ПМЭФ-2019.

Петербург подписал на ПМЭФ-2021 соглашения на сумму более 600 млрд рублей. Об этом в эфире "Радио России" сообщил губернатор Александр Беглов.

Сумма оказалась в 3 раза больше, чем на экономическом форуме 2019-го года. 283 млрд рублей составляют контракты до готовым "дорожным картам" со Ставропольским краем, Республикой Коми, Нижним Новгородом и другими регионами. 320 млрд рублей — соглашения о намерениях.

Всего на ПМЭФ заключили соглашений на 3,86 трлн рублей. Форум проходил со 2 по 5 июня. Его посетили около 13 тыс. участников из 140 стран мира. 

Фото: Фонд Росконгресс / Сергей Кулаков

Теги: пмэф 2021, соглашения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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